Умер лучший бомбардир ЧМ-1990 Скилаччи

Накануне его семья сообщала о госпитализации

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18 сентября ушёл из жизни в возрасте 59 лет бывший итальянский нападающий Сальваторе Скиллачи.

С 2022 года экс-футболист боролся с раком толстой кишки, дважды за это время он был оперирован.

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В течение игровой карьеры Скиллачи защищал цвета "Мессины", "Ювентуса", "Интера" и "Джубило Иваты".

За национальную сборную Италии Сальваторе провёл 16 матчей, в которых отличился 7 голами. Шесть из них были забиты на чемпионате мира 1990 года, на котором он стал лучшим бомбардиром и игроком турнира, а "скуадра адзурра" заняла третье место.

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