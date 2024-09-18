Connect with us
Футбол

Умер лучший бомбардир ЧМ-1990 Скилаччи

Накануне его семья сообщала о госпитализации

Умер лучший бомбардир ЧМ-1990 Скилаччи

Getty Images/Global Images Ukraine

    • 18 сентября ушёл из жизни в возрасте 59 лет бывший итальянский нападающий Сальваторе Скиллачи.

    С 2022 года экс-футболист боролся с раком толстой кишки, дважды за это время он был оперирован.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

    • В течение игровой карьеры Скиллачи защищал цвета "Мессины", "Ювентуса", "Интера" и "Джубило Иваты".

    За национальную сборную Италии Сальваторе провёл 16 матчей, в которых отличился 7 голами. Шесть из них были забиты на чемпионате мира 1990 года, на котором он стал лучшим бомбардиром и игроком турнира, а "скуадра адзурра" заняла третье место.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis