Aston Martin первой опробовала шины 2026 года

Вчера компания Pirelli с помощью команды Aston Martin начала двухдневные тесты прототипов шин на сезон 2026 года, когда в Формуле 1 изменится регламент.

Изменятся и шины. Ширина передних шин уменьшится на 25 мм, а высота – на 10–15 мм. Ширина задних шин составит 30 мм при одинаковой высоте с передними – сделано это для экономии веса, на тестах в Aston Martin используют специально доработанную машину 2022 года.

Тесты проходят в Барселоне. Вчера тест- и резервный пилот Aston Martin Фелипе Другович проехал 670 километров – более двух дистанций гонки. Сегодня пройдёт второй и последний день тестов на этой неделе.

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