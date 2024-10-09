Дождь вмешался в ход тестов Pirelli

Во вторник в Муджелло стартовали двухдневные тесты Pirelli с участием трёх команд: Red Bull Racing, McLaren и Ferrari, но сильный дождь вынудил скорректировать работу на трассе.

Лиам Лоусон за рулём Red Bull RB20 должен был тестировать прототипы шин для следующего сезона, тогда как Ландо Норрис должен был работать с прототипами шин для 2026 года. Однако из-за плохих погодный условий медицинский вертолет в случае необходимости не смог бы взлететь, поэтому программу пришлось прервать.

В среду к тестам присоединилась команда Ferrari, которая с Шарлем Леклером занята в тестах шин для следующего сезона.

Источник