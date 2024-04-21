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Футбол

Жирона стремится подписать Регилона — источник

Хорошее усиление может быть

Жирона стремится подписать Регилона - источник

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

    • По информации Fichajes, "Жирона" нацелилась на полузащитника Серхио Регилона. Сейчас игрок выступает за "Бренфторд", однако права на него принадлежат "Тоттенхэму".

    Источник отмечает, что Регилон может заменить Мигеля Гутьерреса, уход которого летом очень высоковероятен.

    Регилон, кроме "Тоттенхэма" и "Брентфорда", выступал за "Реал", "Севилью", "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед". В текущем сезоне отыграл 24 матча, в которых отметился 4-мя ассистами.

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