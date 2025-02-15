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Футбол

Понадобилось 13 минут. Нападающий Манчестер Сити отметился дебютным хет-триком в матче Премьер-Лиги

Понадобилось 13 минут. Нападающий Манчестер Сити отметился дебютным хет-триком в матче Премьер-Лиги

    • Нападающий "Манчестер Сити" отметился дебютным хет-триком в матче Премьер-Лиги.

    Омар Мармуш забил три гола в ворота "Ньюкасла". Дебютный гол египетский нападающий забил после передачи голкипера Эдерсона.

    Через 5 минут Мармуш оформил дубль после передачи Гюндогана. На 33-й минуте нападающий после передачи Савиньо закатил третий мяч в ворота Ника Поупа.

    Для этого нападающему "горожан" понадобилось 13 минут. К слову, это его 23-й гол в сезоне.

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    • Напомним, что "Манчестер Сити" после первого тайма обыгрывает "Ньюкасл" со счётом 3:0.

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