Понадобилось 13 минут. Нападающий Манчестер Сити отметился дебютным хет-триком в матче Премьер-Лиги

Нападающий "Манчестер Сити" отметился дебютным хет-триком в матче Премьер-Лиги.

Омар Мармуш забил три гола в ворота "Ньюкасла". Дебютный гол египетский нападающий забил после передачи голкипера Эдерсона.

Через 5 минут Мармуш оформил дубль после передачи Гюндогана. На 33-й минуте нападающий после передачи Савиньо закатил третий мяч в ворота Ника Поупа.

Для этого нападающему "горожан" понадобилось 13 минут. К слову, это его 23-й гол в сезоне.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Манчестер Сити" после первого тайма обыгрывает "Ньюкасл" со счётом 3:0.

www.ua-football.com