Футбол

Триллер в Валенсии с камбэком чемпиона. Леванте – Барселона 2:3. Видео голов и обзор матча

    • После трёх лет в Сегунде "Леванте" впервые в этом сезоне Ла Лиги провёл домашний матч, и соперником оказался действующий чемпион. Выезды "Барселоны" на "Сьюдад де Валенсия" всегда были непростым испытанием, и на этот раз история повторилась.

    Каталонцы уступали 0:2 после первого тайма, но в начале второй половины сумели сравнять счёт. Победу команда Флика вырвала лишь в компенсированное время благодаря автоголу соперника. "Барселона" снова показала зрелищный футбол с множеством забитых мячей, хотя и заставила своих болельщиков понервничать.

    Ла Лига, 2-й тур, 23 августа

    Валенсия. "Сьюдад де Валенсия"

    "Леванте" – "Барселона" 2:3

    Голы: Ромеро, 15, Моралес, 45+7 (пен.) – Педри, 49, Торрес, 52, Эльхесабаль, 90+1 (авт.)

