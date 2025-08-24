Уинстон-Сейлем. Ван де Зандсхулп не сумел выиграть свой дебютный титул в Туре

Ботик ван де Зандсхулп проиграл в финале турнира ATP 250 в США



Уинстон-Сейлем, США • 17-23 августа • хард • $828,925

Финал

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Мартон Фучович (Венгрия) 3:6, 6:7(3)

Нидерландский теннисист потерпел второе поражение в четырех матчах против Фучовича. Отметим, что во втором сете противостояния ван де Зандсхулп уступал со счетом 1:5, затем выиграл пять геймов подряд, но не смог перевести финал в решающий сет.

Для 35-летнего нидерландца это был третий финал на турнирах ATP. Предыдущие два он провел на грунте в Мюнхене в 2022 и 2023 годах.

Напомним, что Мартон Фучович в декабре 2022 года принимал участие в турнире “Трофеи Северной Пальмиры” в Санкт-Петербурге, который был организован компанией “Газпром”.

Фото: Getty Images.

