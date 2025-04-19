Руан. Элина Свитолина против Елены-Габриэлы Русе в полуфинале: анонс матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет в полуфинале турнира WTA 250 во Франции. Матч против румынки Елены-Габриэлы Русе закроет игровой день на Центральном корте (начало матча ориентировочно в 17:30 по киевскому времени).



Дата рождения: 12/09/1994 (30 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 17 (2023 – Strasbourg; 2021 – Chicago 250; 2020 – Monterrey, Strasbourg; 2018 – Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 – Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 – Kuala Lumpur; 2015 – Marrakech; 2014 – Baku; 2013 – Baku; 2012 – 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 19/04/2025): 496/263

Призовые за карьеру: $25,082,844



Дата рождения: 06/11/1997 (27 лет)

Место рождения: Бухарест, Румыния

Рост: 173 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2021 – Hamburg)

Высший рейтинг WTA: 51 (23/05/2022)

Побед/Поражений за карьеру (на 19/04/2025): 314/192

Призовые за карьеру: $2,413,162

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H2H: 2-0

2023 | Кьяссо (ITF W60) | Грунт | R1 | Свитолина 6:4, 6:2

2021 | Чикаго (WTA 500) | Хард | R2 | Свитолина 6:3, 6:3

История на турнире

Элина Свитолина – 0/0 | Свитолина впервые играет на турнире в Руане.

Елена-Габриэла Русе – 4/1 | Русе в прошлом году стартовала с квалификации и дошла до четвертьфинала.

Выступления на грунте (на 19/04/2025):

Элина Свитолина – 134/75 (5/0 в этом году)

Елена-Габриэла Русе – 164/93 (3/0 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает явным фаворитом матча Элину Свитолину и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,17. На победу Елены-Габриэлы Русе предлагается коэффициент – 5,00 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Руане)

Элина Свитолина – 13/6

Grand Slam – 1/1 | Australian Open – R2

WTA 1000 – 7/4 | Доха – R2, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – 1/4, Майами – R3

WTA 500 – 0/1 | Линц – R2

Billie Jean King Cup – 2/0

Елена-Габриэла Русе – 10/5

Grand Slam – 4/1 | Australian Open – R2

WTA 1000 – 6/3 | Доха – R1, Дубай – QR1, Майами – R3

WTA 250 – 0/2 | Клуж-Напока – R1

Последние 5 матчей:

Элина Свитолина – В, В, В, В, В

Елена-Габриэла Русе – В, В, В, П, В

Национальный фактор:

Элина Свитолина – 18/10 | Свитолина выиграла в трех последних матчах с представительницами Румынии, в том числе один в этом году. В январе украинка победила Сорану Кырстю на Australian Open.

Елена-Габриэла Русе – 10/10 | Русе за последние пять матчей против украинок потерпела четыре поражения, в том числе в этом году от Ангелины Калининой в Клуж-Напоке.

• Элина Свитолина проведет 610-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 393 победы (64%).

• Елена-Габриэла Русе проведет 99-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 42 победы (43%).

• Элина Свитолина 42-й раз сыграет в полуфинале турнира WTA и будет бороться за свой 22-й финал. Это будет первый полуфинал для украинки с января 2024 года, когда она дошла до финала в Окленде.

• Елена-Габриэла Русе четвертый раз в карьере дошла до 1/2 финала на уровне основного Тура и будет бороться за четвертый финал.

Победительница этого матча получит 18 685 евро призовых и 163 рейтинговых очка. Проигравшая – 10 410 евро призовых и 98 рейтинговых очка

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btu.org.ua