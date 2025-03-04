Тьенвиль. Сачко в двух сетах проиграл в стартовом матче основы

Виталий Сачко выбыл из борьбы в одиночном разряде “челленджера” во Франции



Тьенвиль, Франция • 3-9 марта • хард (зал) • €91,250

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

В первом круге соревнований Виталий Сачко (№384 АТР) потерпел поражение от австрийца Юрия Родионова (№209 ATP) со счётом 2:6, 2:6.

Украинский теннисист третий раз в этом сезоне сыграл в основе турнира АТР Challenger Tour. В январе Сачко удалось дойти до 1/4 финала в Кемпере.

В парной сетке турнира во Франции Виталий выступит вместе с Бейбитом Жукаевым из Казахстана.



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