Мэдисон Кис: “То, что мне удалось преодолеть такие препятствия в сегодняшнем матче, когда я не играла хорошо, – это действительно большая победа”

Пятая ракетка мира Мэдисон Кис поделилась своими эмоциями после победы над Элизе Мертенс в третьем круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс



“Сегодня был трудный матч. Очевидно, я не думаю, что показала свой лучший теннис, но реальность такова, что у вас бывают и такие матчи. То, что мне удалось победить, дает мне возможность провести еще один матч здесь и поработать над тем, что сегодня мне не удавалось. Выступать после того, как ты выиграла титул Grand Slam – это нечто другое, я впервые такое переживаю и стараюсь управлять собственными ожиданиями. Я думаю, что сегодня, очевидно, я не играла на своём лучшем уровне. Это меня разочаровало, потому что я начинаю ожидать от себя немного больше. Конечно, это тоже опыт, который учит меня чему-то.

В Австралии я показала очень хороший теннис, и чем больше времени проходит с того периода, тем больше забываешь о тех проблемах, которые у меня были в тех матчах, те моменты, когда я играла не очень хорошо. А в памяти остается лишь все действительно замечательное и радостное. Поэтому такие дни напоминают мне о реальном положении вещей. Как бы здорово я ни играла в Австралии, какие бы победы ни одерживала, все равно были эпизоды, когда я играла не очень хорошо или что-то выходило из-под моего контроля. Я очень хорошо это осознаю. Сегодня был тот случай, когда я не была на высоте, но часть работы заключается в том, чтобы понять, как выигрывать матчи, когда ты не играешь хорошо. Это возвращает тебя на землю, возвращает тебя к реальности. Честно говоря, я очень рада, что у меня будет еще один матч на этом турнире, где я не всегда выступала успешно. То, что мне удалось преодолеть такие препятствия в сегодняшнем матче, когда я не играла хорошо, – это действительно большая победа.

Что касается следующего матча [против хорватки Донны Векич], я надеюсь, что у меня будет лучший день на подаче. Думаю, сегодня были моменты, когда я играла очень хорошо и выходила вперёд, получала преимущество, а потом давала сопернице меня догнать и вернуться в матч. Думаю, мне надо будет отыграть чуть более чисто, насколько это возможно”.



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