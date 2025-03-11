Идет на серии из четырех побед. Украинец проведет бой за титул в Италии

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Украинский боксер, бывший обладатель титула IBF International Максим Продан (23–2–1, 17 КО) следующий поединок проведет 14 июня в Милане (Италия).

Его соперником станет итальянец Мирко Географо (19–1–2, 1 КО), который владеет титулом EBU Silver в полусреднем весе (до 66,7 кг) – это будет первая защита пояса.

Продан идет на серии из четырех побед подряд, в последнем поединке одолел серба Сладжана Драгишича нокаутом в четвертом раунде. Почти все бои украинец проводит в Италии, где в 2019 году завоевал титул IBF International, провел одну успешную защиту, однако потерял пояс в поединке с Луисом Ромеро (Венесуэла).

Географо в октябре прошлого года победил соотечественника Пьетро Розетти единогласным решением судей и завоевал титул EBU Silver, который будет защищать против украинца.

sport.ua