Ферстаппен: Я рад, что первая гонка пройдёт в Мельбурне

На этой неделе Макс Ферстаппен начнёт свой десятый полный сезон в Red Bull Racing, а его напарник Лиам Лоусон – первый…

Макс Ферстаппен: «Здорово снова вернуться к гонкам и начать сезон. Я рад, что первая гонка пройдёт в Мельбурне – на этой трассе я дебютировал в Формуле 1, с этим местом связано много воспоминаний, а болельщики всегда приходят нас поддержать.

На тестах в Бахрейне мы многому научились, но впереди ещё много работы. Мы анализируем данные и пытаемся прибавить. По итогам тестов у нас есть идеи, посмотрим, как они сработают на этой трассе. С нетерпением жду начала сезона».

Лиам Лоусон: «Я очень жду своего первого уик-энда с командой, ведь это мой первый уик-энд в Мельбурне.

Мы серьёзно готовились, я отработал свою первую предсезонную программу в Формуле 1, проехал много кругов на симуляторе, взаимодействовал с инженерами – важно было наладить взаимодействием с командой до начала сезона.

Я немного волнуюсь перед своим первым Гран При Австралии, для меня это домашний этап. В роли основного пилота Red Bull Racing я полностью выложусь ради себя и команды – борьба начнётся в этот уик-энд в Мельбурне».

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