Тони БЕЛЛЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он сдастся, понадобится 5-6 раундов»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира Тони Беллью высказался о реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Дюбуа на самом деле уже ветеран бокса. Он уже многое пережил. Для него бой с Усиком – опасен, Даниэль проиграет. Усик вернется и повторит то, что было в прошлом, Дюбуа тогда сдался.

Дюбуа не тот парень, который часто сдается, но если это было в прошлом, то повторится снова. Победа над Джошуа придала ему уверенности, но Усику понадобится 5-6 раундов, чтобы ее отобрать», — сказал Тони.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua