Экс-тренер Джошуа признался, как отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел большой вечер бокса.

В главном 12-раундовом поединке чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик провел бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри. Украинский боксер одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом в хевивейте.

Бывший тренер звезды хевивейта Энтони Джошуа Роберт Гарсия отреагировал на этот поединок.

«Я был очень рад победе Александра. Усик провел великолепное сражение, он почти отправил Тайсона в нокаут. Я счастлив, что Усик стал абсолютным чемпионом в хевивейте. Он сейчас на вершине и вполне заслуженно возглавил рейтинг P4P. То, что сделал Усик – невероятно», – сказал Гарсия.

sport.ua