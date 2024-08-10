Не нокдаун в 9-м раунде. Усик назвал переломный момент в мегафайте с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик рассказал о переломном моменте в бою с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира.

«Переломный момент? Это тогда, когда я в шестом раунде не упал от апперкота Тайсона. Я почувствовал такую силу позади моей спины и понял, что рядом моя сила, которой я молюсь. Думаю, это был мой ангел-хранитель, я почувствовал эту поддержку. Там никого не было, но я слышал эту поддержку», – сказал Усик.

Ранее украинский боксер Александр Усик вспомнил победный бой против Тайсона Фьюри и прокомментировал потерю чемпионского пояса по версии IBF.

sport.ua