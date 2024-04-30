Джордж ГРОУВЗ: «Усик – исключительный боец. Он победит Фьюри»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Экс-чемпион мира Джордж Гроувз считает Александра Усика фаворитом в бою против Тайсона Фьюри (18 мая):

«Да, я выбираю Усика в бою против Фьюри. Помню, когда Усик впервые перешел в супертяжелый вес, я сказал: «Он темная лошадка». Не списывайте этого парня со счетов.

В предыдущие годы мы видели, как крузервейтер переходил в хэвивейт и доминировал. Многим людям казалось это непостижимым. Говорили, что он никогда не будет конкурировать с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Я все еще думаю, что Усик его победит.

Существует мнение: «Хороший большой боец побеждает хорошего маленького бойца». Но я думаю, что Усик — исключительный боец. С точки зрения боксерских способностей Усик намного лучше».

sport.ua