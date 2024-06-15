ФОТО. Усик и его тренер встретились с легендарным Холифилдом

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе Александр Усик (22-0, 14 KO) со своим тренером Юрием Ткаченко сделали совместный снимок с легедарным бойцом хевивейта Эвандером Холифилдом (44-10-2, 29 KO).

Фото опубликовал Юрий Иванович в своем инстаграме.

Отметим, что Холифилд, как и Усик, также сначала стал чемпионом мира в первом тяжелом весе, а потом собрал все пояса супертяжелого дивизиона. Единственная разница заключается в том, что у Эвандера не было пояса WBO. В то время он не считался обязательным для статуса абсолютного чемпиона мира.

sport.ua