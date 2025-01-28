Уоррен назвал 3 желаемых мегафайта в 2025 году. Вспомнил и Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

Известный промоутер Фрэнк Уоррен назвал 3 боксерских поединка, которые хочет увидеть в 2025 году:

«Реванш Даниэля Дюбуа против Александра Усика. Наоя Иноуэ против Ника Болла. Еще я бы хотел увидеть бой Энтони Ярда против Джошуа Буатси».

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua