Боттас сядет за руль Mercedes на фестивале в Аделаиде

Мы писали о подиуме Валттери Боттаса по итогам гравийной велогонки RADL GRVL в Аделаиде, а теперь стало известно о его участии в фестивале скорости.

Год назад Боттас выступал в Аделаиде за рулём разработанной Эдрианом Ньюи March/Leyton House CG891. Сейчас 10-кратный победитель Гран При выйдет на трассу за рулем DTM Mercedes 190E в категории Touring Car Legends.

35-летний финн присоединится к другим знаменитостям Формулы 1, участвующим в фестивале – чемпиону мира 1996 года Деймону Хиллу, чемпиону мира 1980 года Алану Джонсу, победителю гонок Тьерри Бутсену, комментатору Дэвиду Крофту и бывшему боссу Haas F1 Гюнтеру Штайнеру.

Уик-энд в начале марта получится напряжённым для Валттери – в пятницу и субботу он будет представлять Финляндию в Гонке чемпионов в Сиднее, затем отправится в Аделаиду на второй день фестиваля, после чего улетит в Мельбурн, где в Альберт-парке начнётся новый сезон.

Фестиваль в Аделаиде пройдёт 8 и 9 марта.

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