Норрис и Окон показали новую раскраску шлемов

Гонщики Alpine показали новые шлемы

Гонщики Alpine Ландо Норрис и Эстебан Окон показали новую раскраску шлемов, которую они будут использовать по ходу уик-энда на Хунгароринге.

Раскраска выполнена в светлой гамме, что заодно поможет и в борьбе с жарой. На белом фоне расположены узоры известной венгерской фарфоровой мануфактуры Herend Porcelain.

Раскраска шлема Норриса – отсылка к его ошибке годичной давности, когда на церемонии награждения он случайно разбил победный кубок Макса Ферстаппена ручной работы, созданный художниками Herend Porcelain.

Тогда Макс через пять недель после гонки получил замену, а в этот уик-энд Норрис будет носить шлем, разработанный Herend Porcelain, на котором изображены различные виды дикой природы.

Раскраска шлема Окона повторяет цвета победного кубка, который французский гонщик получил за победу на Гран При Венгрии 2021 года.

В этом году тройка лучших гонщиков вновь получит на подиуме кубки от Herend Porcelain.

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