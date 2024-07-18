Юрген Клопп отказался возглавить сборную Англии

Об этом сообщает Флориан Плеттенберг

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На днях Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии, проработав там почти восемь лет. Футбольная ассоциация сейчас активно пытается прочесывать рынок специалистов, которые могли бы заменить 53-летнего британского рулевого.

Сообщается, что опытный немецкий тренер Юрген Клопп отказался возглавить национальную команду "трех львов". Бывший наставник "Ливерпуля" и дортмундской "Боруссии" продолжает делать перерыв в профессиональной деятельности и в ближайшее время не намерен возглавлять ни один клуб или сборную.

Напомним, что сборная Англии под руководством Саутгейта дважды была финалистом континентального турнира (Евро-2020 и Евро-2024), а также заняла четвертое место на Чемпионате мира 2018 года.

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