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Футбол

Юрген Клопп отказался возглавить сборную Англии

Об этом сообщает Флориан Плеттенберг

Юрген Клопп отказался возглавить сборную Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

    • На днях Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии, проработав там почти восемь лет. Футбольная ассоциация сейчас активно пытается прочесывать рынок специалистов, которые могли бы заменить 53-летнего британского рулевого.

    Сообщается, что опытный немецкий тренер Юрген Клопп отказался возглавить национальную команду "трех львов". Бывший наставник "Ливерпуля" и дортмундской "Боруссии" продолжает делать перерыв в профессиональной деятельности и в ближайшее время не намерен возглавлять ни один клуб или сборную.

    Напомним, что сборная Англии под руководством Саутгейта дважды была финалистом континентального турнира (Евро-2020 и Евро-2024), а также заняла четвертое место на Чемпионате мира 2018 года.

    www.ua-football.com

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