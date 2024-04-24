Андрей Василевский. Фото USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков второго матча первого раунда плей-офф «Флорида» — «Тампа-Бэй» (3:2 ОТ).

Третьей звездой признан российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский. 29-летний россиянин отразил 34 из 37 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский. 35-летний россиянин отразил 21 из 23 бросков.

Возглавил тройку нападающий Картер Верхэге, забросивший победную шайбу и сделавший одну голевую передачу.

Счет в серии 2-0. Следующий матч состоится на льду «Лайтнинг» 26 апреля.

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