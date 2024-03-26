Стали известны сроки возвращения к тренировкам двух лидеров Шахтера

Фото — ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Артем Бондаренко уже вернулся к тренировкам в общей группе, 27 марта ожидается появление на командных занятиях его коллеги по амплуа Дмитрия Криськива.

О это сообщает «ТаТоТаке».

У Бондаренко были проблемы со спиной, 25 марта он полноценно тренировался. А Криськива беспокоил дискомфорт в участке икроножной мышцы.

Отметим, из-за повреждений футболисты не полетели с олимпийской сборной Украины на первый в истории матч против Японии U-23.

Напомним, молодежная сборная Украины разгромила сверстников из Азербайджана в квалификации Евро-2025 Украинцы одержали шестую победу подряд и уверенно возглавляют группу.

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