Черкасские Мавпы обыграли Запорожье в первом матче четвертьфинала Суперлиги FAVBET

MVP встречи стал Андрей Агафонов

Черкасские Мавпы обыграли Запорожье в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги FAVBET-2023/24 — 90:81.

Команды провели эффективную и результативную стартовую четверть, набрав 59 очков на двоих. Далее постепенно Мавпы начали собирать преимущество. В начале второй половины встречи черкасская команда совершила рывок 15:4, однако запорожцы вернулись в игру в концовке третьей четверти.

В заключительной 10-минутке команда Валерия Плеханова сократила отставание до одного владения. Но Мавпы вернули комфортное преимущество и довели встречу до победы.

MVP матча стал Андрей Агафонов, который набрал 27 очков, 4 подбора и 3 передачи (РЭ 31). У Запорожья дабл-дабл оформили Максим Никитин (26 очков + 10 подборов) и Андрей Хохоник (12 очков + 12 подборов).

Номинально домашний для запорожцев матч проходил в Черкассах. Здесь же, на арене ДС «Будивельник» команды проведут вторую встречу 27 марта.

Суперлига FAVBET-2023/24. Плей-офф. Четвертьфинал. 1-й матч

Запорожье — Черкасские Мавпы — 81:90 (30:29, 17:21, 14:19, 20:21)

Запорожье: Никитин (26+10 подборов), Быков (21+2 перехвата), Хохоник (12+12 передач + 2 перехвата), Морозов (9), Кабанов (6), Холод (5), Буц (2)

Черкасские Мавпы: Агафонов (27), Марченко (20), Далкорт (19+3 блокшота), Новиков (5), Кузнецов (2), Тищенко (10+9 подборов), Руслов (5), Бун (2+13 передач)

Источник