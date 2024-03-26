Процесс продажи ФК Монако приостановлен

Продажа французского клуба — маловероятна

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Ранее сообщалось, что принц Саудовской Аравии заинтересован в покупке клуба Лиги 1 "Монако".

Но пока процесс продажи приостановлен, поскольку переговоры зашли в тупик. Маловероятно, что продажа будет завершена до конца этого сезона.

Отметим, что "Монако" — не единственная команда Лиги 1, к которой Саудовская Аравия проявляла интерес. Несколько лет назад аравийцы интересовались "Марселем".

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