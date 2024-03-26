БЕРИНЧИК – о бое с Наваррете: «Планы завоевать титул чемпиона мира»

Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Беринчик

18 мая в Сан-Диего, США, чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик выйдет в ринг против действующего чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Эмануэля Наваррете. На кону будет стоять пояс чемпиона мира в легком весе.

Денис Беринчик сейчас со своей командой находится в Испании, где готовится к поединку.

«Это мой первый бой в США. Для меня это вызов и большая мотивация показать себя в лучшей форме за океаном. Возможность боксировать в Америке у меня была еще во время участия в WSB в составе «Украинских атаманов». К сожалению, тогда не удалось это осуществить. Поэтому это для меня второй шанс и я им воспользуюсь».

«Соперник очень неудобный. К тому же, чемпион мира в трех весовых категориях. Достойный оппонент. Все увидим в ринге».

«Позади 2 месяца тренировочного лагеря. Была ОФП, была работа с гирями, плавание в больших бассейнах и многое другое. Сейчас мы перешли к спаррингам и продолжаем совершенствовать общую физическую форму».

«Планы на бой – выйти в ринг в хорошем настроении и отличной физической форме, чтобы получить пояс чемпиона мира», – сказал Беринчик.

sport.ua