Дізналися, чи тренується Сізов із «Запоріжжям» перед стартом серії плей-оф з «Мавпами»

25 березня в соцмережах «Запоріжжя» з’явилося відео-нарізка з тренування команди на домашній арені. Головне і найочевидніше запитання, яке могло виникнути при перегляді матеріалу – а чи тренується Олександр Сізов?

Лідер зелено-білих отримав пошкодження у грі Кубка України проти «Старого Луцька» 29 лютого. З того моменту «Запоріжжя» зіграло три зустрічі в Суперлізі і поступилося в усіх, віддавши «Київ-Баскету» третє місце в таблиці.

На найсвіжіших відео з тренувань Олександр Сізов був присутній в спортивній формі. Але, ймовірно, участі в двосторонніх іграх не брав, а працював індивідуально:

Серія 1/4 фіналу плей-оф ЧУ «Запоріжжя» – «Черкаські Мавпи» повністю пройде в черкаському ПС «Будівельник». Перша гра запланована на 26 березня, 18:00.

Фото: фейсбук «Запоріжжя» / ФБУ

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