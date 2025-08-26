Неожиданно. WBC вернул первое место рейтинга известному боксеру из Украины

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук

Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение вернуть на первое место своего рейтинга Сергея Богачука (26–2, 24 КО), который который выступает в первом среднем весе (до 69,9 кг) и представляет Украину.

Организация переместила боксера с первой на вторую позицию после того, как в этот дивизион поднялся бывший чемпион мира, американец Джарон Эннис. Именно он и стал лидером дивизиона.

Промоутер Том Леффлер, который работает с Сергеем, подал апелляцию из-за такого решения WBC и теперь боксерский совет опубликовал ответ команде Богачука:

«WBC всегда соблюдает собственные правила и действующие требования, поэтому сообщаем, что Апелляционный комитет вместе с Комитетом по рейтингу WBC, рассмотрел эту апелляцию и удовлетворил поданное заявление, распорядившись вернуть Богачука на первое место», – сообщили в WBC.

13 сентября на арене «Allegiant Stadium» в Лас-Вегасе (США) украинский боксер выйдет на ринг против американца Брэндона Адамса, которому проиграл несколько лет назад. Этот бой состоится в андеркарде грандиозного шоу Альварес – Кроуфорд.

sport.ua