БРИЕДИС: «У этого боксера звездная болезнь. Карма достигла его»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джервонта Дэвис

Бывший чемпион мира Майрис Бриедис прокомментировал чемпионский бой в легком весе между Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем.

«Что меня удивило на самом деле? Дэвис поймал звездную болезнь. В Америке его бой на PPV стоил 80 долларов. Это огромные деньги. Андеркард в тот вечер был такой себе. Сам противник… тоже ничего особенного. Это был проходной бой. Карма достигла Дэвиса», – сказал Бриедис.

В ночь на 2 марта состоялся поединок за титул чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг). Обладатель пояса WBA Джервонта Дэвис из США и его соотечественник Ламонт Роуч не сумели определить победителя – судьи зафиксировали ничью.

sport.ua