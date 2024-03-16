Разоблачил любителя. Тедди Атлас вынес вердикт по бою Джошуа – Нганну

Getty Images/Global Images Ukraine. Франсис Нганну и Энтони Джошуа

Известный тренер и аналитик бокса Тедди Атлас прокомментировал победу Энтони Джошуа (28-3, 25 KO) в бою против экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну (0-2, 0 KO).

Отметим, что Нганну дважды падал, прежде чем был жестоко нокаутирован. Атлас считает, что этот результат показал истинную сущность Нганну.

«Он показал себя дилетантом, потому что так оно и есть на самом деле. Я знаю, что он отлично выступил против Фьюри, я объяснил это, это было здорово, но это было другое. Теперь он должен был реагировать. Я даже думаю, что уверенность Нганну навредила ему, потому что он думал, что может быть более агрессивным, и он был готов быть более агрессивным. Он стоял перед Джошуа. Я думаю, что в этот раз это навредило ему, потому что он все еще был любителем. Мы забыли об этом из-за его блестящего выступления против Фьюри.

Джошуа напомнил нам, что Нганну – любитель, что он не готов к прайм-тайму. Эй Джей сделал то, что должен сделать топ-парень. Энтони разоблачил его, показал его место.

Стили делают бои. Стиль Фьюри полностью отличается от стиля Джошуа, это первое. Это действительно влияет. Второе: не хватило чего-то, что было в первый раз, что помогло Нганну в бою с Фьюри. Это что-то – элемент неожиданности. Это очень важно, а не мелочь. Фьюри был готов физически, он был готов, я не делаю оправданий. Нганну проделал огромную работу, но Фьюри не был готов психологически.

К этому нельзя быть готовым. Это не в природе человека – воспринимать его всерьез, чтобы каждая фибра твоего тела и разума была бы готова к тому, что произойдет. Это был его первый профессиональный бой, а ты – чемпион мира», – сказал Атлас.

8 марта в Эр-Рияде Джошуа жестко нокаутировал Нганну во втором раунде.

sport.ua