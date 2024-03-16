Кочетков попал в топ-5 претендентов на «Колдер Трофи»

Петр Кочетков. Фото USA Today Sports

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков претендует на награду «Колдер Трофи», сообщает The Athletic.

Аналитики издания включили 24-летнего россиянина в топ-5 рейтинга лучших дебютантов лиги. На первом месте форвард «Чикаго» Коннор Бедард. Ранее НХЛ поставила Кочеткова на 3-е место в своем рейтинге номинантов на приз лучшему новичку года.

В текущем сезоне Кочетков провел 34 матча в НХЛ, трижды сыграв на ноль при 91,1 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.35.

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