Журналисты телевизионной редакции официального сайта Формулы 1 составили свой прогноз по составам команд в сезоне 2025 года.
Из действующих пилотов в нём не оказалось Переса, Чжоу и Сарджента, зато появилось трое новичков.
Составы команд на 2025-й – прогноз от F1TV
Red Bull Racing: Ферстаппен — Риккардо
RB: Лоусон — Цунода
Mercedes: Расселл — Алонсо
Ferrari: Леклер — Хэмилтон
McLaren: Норрис — Пиастри
Aston Martin: Сайнс — Стролл
Alpine: Гасли — Окон
Williams: Антонелли — Элбон
Sauber: Боттас — Хюлкенберг
Haas: Берман — Магнуссен