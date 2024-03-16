Журналисты телевизионной редакции официального сайта Формулы 1 составили свой прогноз по составам команд в сезоне 2025 года.

Из действующих пилотов в нём не оказалось Переса, Чжоу и Сарджента, зато появилось трое новичков.

Составы команд на 2025-й – прогноз от F1TV

Red Bull Racing: Ферстаппен — Риккардо

RB: Лоусон — Цунода

Mercedes: Расселл — Алонсо

Ferrari: Леклер — Хэмилтон

McLaren: Норрис — Пиастри

Aston Martin: Сайнс — Стролл

Alpine: Гасли — Окон

Williams: Антонелли — Элбон

Sauber: Боттас — Хюлкенберг

Haas: Берман — Магнуссен

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