Connect with us
Автоспорт

Фернандо Алонсо: Такой фильм полезен для Формулы 1

Фернандо Алонсо: Такой фильм полезен для Формулы 1

Меньше недели остаётся до европейской премьеры фильма F1, но официальная церемония представления картины в минувший понедельник прошла в Нью-Йорке в знаменитом зале Radio City. Разумеется, туда сразу после Гран При Канады отправилась элита Формулы 1, хотя и не в полном составе, ведь для гонщиков был устроен особый премьерный показ  ещё перед Гран При Монако. 

В том числе в Нью-Йорке не было Фернандо Алонсо, у него нашлись дела поважнее на родине, в Испании, и к этому мы ещё вернёмся, но своё мнение о фильме у двукратного чемпиона мира есть. 

«Очень хороший фильм, наш паддок, команды и гонщики в нём представлены действительно довольно неплохо, – цитирует его испанская газета Marca. – Разумеется, в фильмах такого рода  есть элементы голливудского подхода, но я думал, что авторам удалось соблюсти баланс. 

Безусловно, я считаю, что такой фильм полезен для нашего спорта. Всем понравится, как там показаны гонки Формулы 1, и я надеюсь, что болельщики, посмотрев кино, получат удовольствие. Но это именно кино, а не документальный фильм, и в реальности наш спорт устроен не совсем так. 

Есть там пара моментов, которых в реальности не бывает, но я бы сказал, что в основном то, что происходит на трассе, показано очень оригинально и ярко. Также было забавно видеть в фильме моих коллег, гонщиков, да и я в кадр попал, хотя появляюсь на экране всего на пару секунд».

А теперь о том, почему Алонсо из Канады сразу вернулся в Испанию: ему и его другу и коллеге Педро де ла Росе, выполняющему обязанности посла команды Aston Martin, нужно было успеть на презентацию нового крытого картодрома, который входит в комплекс «Музея Фернандо Алонсо», что находится в Астурии в местечке Льянера.

На страницах гонщика в социальных сетях появился такой комментарий: «Всё готово для того, чтобы вы испытали самые сильные ощущения на современной крытой трассе для картинга. Это 400 с лишним метров чистого адреналина на многоуровневой трассе следующего поколения…»

Фернандо Алонсо: Такой фильм полезен для Формулы 1

Кстати, первым, кто поставил лайк, был Эстебан Окон, бывший напарник Алонсо по команде Alpine, ныне выступающий за Haas F1.

Стоит упомянуть ещё об одном любопытном моменте: на карте, на котором катался Алонсо во время презентации нового картодрома, был номер 33, под которым в своё время выступал Макс Ферстаппен пока не стал чемпионом мира. 

Источник

Related Topics
Comments
More in Автоспорт
aquapolis