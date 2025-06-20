Фернандо Алонсо: Такой фильм полезен для Формулы 1

Меньше недели остаётся до европейской премьеры фильма F1, но официальная церемония представления картины в минувший понедельник прошла в Нью-Йорке в знаменитом зале Radio City. Разумеется, туда сразу после Гран При Канады отправилась элита Формулы 1, хотя и не в полном составе, ведь для гонщиков был устроен особый премьерный показ ещё перед Гран При Монако.

В том числе в Нью-Йорке не было Фернандо Алонсо, у него нашлись дела поважнее на родине, в Испании, и к этому мы ещё вернёмся, но своё мнение о фильме у двукратного чемпиона мира есть.

«Очень хороший фильм, наш паддок, команды и гонщики в нём представлены действительно довольно неплохо, – цитирует его испанская газета Marca. – Разумеется, в фильмах такого рода есть элементы голливудского подхода, но я думал, что авторам удалось соблюсти баланс.

Безусловно, я считаю, что такой фильм полезен для нашего спорта. Всем понравится, как там показаны гонки Формулы 1, и я надеюсь, что болельщики, посмотрев кино, получат удовольствие. Но это именно кино, а не документальный фильм, и в реальности наш спорт устроен не совсем так.

Есть там пара моментов, которых в реальности не бывает, но я бы сказал, что в основном то, что происходит на трассе, показано очень оригинально и ярко. Также было забавно видеть в фильме моих коллег, гонщиков, да и я в кадр попал, хотя появляюсь на экране всего на пару секунд».

А теперь о том, почему Алонсо из Канады сразу вернулся в Испанию: ему и его другу и коллеге Педро де ла Росе, выполняющему обязанности посла команды Aston Martin, нужно было успеть на презентацию нового крытого картодрома, который входит в комплекс «Музея Фернандо Алонсо», что находится в Астурии в местечке Льянера.

На страницах гонщика в социальных сетях появился такой комментарий: «Всё готово для того, чтобы вы испытали самые сильные ощущения на современной крытой трассе для картинга. Это 400 с лишним метров чистого адреналина на многоуровневой трассе следующего поколения…»

Кстати, первым, кто поставил лайк, был Эстебан Окон, бывший напарник Алонсо по команде Alpine, ныне выступающий за Haas F1.

Стоит упомянуть ещё об одном любопытном моменте: на карте, на котором катался Алонсо во время презентации нового картодрома, был номер 33, под которым в своё время выступал Макс Ферстаппен пока не стал чемпионом мира.

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