Янник Синнер – о своем поражении в Галле: “Было нелегко выступать здесь после проигрыша в финале в Париже”

Первая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал свое поражение от Александра Бублика в матче второго круга на турнире АТР 500 в Галле



“Я думаю, что у меня были шансы в этом матче. Во второй партии Бублик подавал хорошо, но в третьем сете у меня были возможности, я ошибся на бэкхенде… Думаю, что в итоге все решили 2-3 розыгрыша, которые сложились в его пользу. Я попробовал все, что мог, но не сложилось. В решающих моментах он сыграл лучше.

После поражения в финале в Париже было нелегко выступать здесь, но, думаю, что я неплохо справился. Я хорошо чувствовал себя ментально в этих первых матчах, однако физически сейчас немного уставший. Не каждый день складывается одинаково, надо это принять. Но я относительно доволен тем, что смог сыграть два матча на траве перед Уимблдоном. Понятно, что сейчас это моя следующая цель. Теперь у меня будет несколько свободных дней для восстановления, так что это положительный момент”.

btu.org.ua