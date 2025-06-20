Бавария — Бока Хуниорс: Прогноз на матч КЧС 2025

21 июня 2025 года состоится захватывающий матч второго тура группового этапа клубного чемпионата мира (КЧС) между немецким клубом Бавария и аргентинским Бока Хуниорс. Встреча начнется в 04:00 по Киеву и обещает стать одной из самых интересных на этом этапе турнира. Обе команды имеют свои амбиции, и, несмотря на разные стартовые результаты, борьба за выход в следующий раунд будет напряженной. Редакция euro.com.ua рассмотрит, что ожидает нас в этой встрече.

Бавария: фаворит турнира с неидеальным сезоном

«Бавария» приехала на турнир в статусе одного из фаворитов, несмотря на то, что сезон для команды оказался неоднозначным. Немцы выиграли Бундеслигу, но не смогли добиться успеха в других турнирах. На первом матче на КЧС «Бавария» с легкостью разгромила «Окленд Сити» с потрясающим счётом 10:0. Однако, несмотря на огромный счёт, лидер атак, Харри Кейн, не отличился результативными действиями, что вызвало критику его игры. Более того, по версии оценок, он стал одним из худших игроков своей команды.

Теперь «Баварии» предстоит сыграть с более серьезным оппонентом, и букмекеры считают её фаворитом на этот матч. Венсан Компани должен будет постараться настроить свою команду после лёгкой победы в первом матче и убедить игроков не расслабляться.

Бока Хуниорс: уверенная игра с неожиданным исходом

Аргентинский клуб «Бока Хуниорс» не имел времени на раскачку. В первом матче против «Бенфики» они быстро повели в счете 2:0 до 27-й минуты, однако «Бенфика» смогла отыграть один мяч до перерыва. Во втором тайме «Бока» больше сосредоточилась на защите, но всё изменилось после удаления игрока «Бенфики» Белотти на 72-й минуте. Несмотря на численное преимущество, «Бока» пропустила гол на 84-й минуте, а вскоре сама осталась в меньшинстве после красной карточки Фигаля. В результате матч закончился ничьей 2:2, и это было обидное разочарование для команды, так как победа была близка.

Теперь «Бока Хуниорс» предстоит сыграть с более сильным соперником в лице «Баварии», и, несмотря на поражение в предыдущем матче, команда будет бороться за выход в следующий этап, вероятно, в конкуренции с «Бенфикой».

Прогноз на матч: кто победит?

Ожидается, что встреча между «Баварией» и «Бока Хуниорс» будет одной из самых захватывающих на групповом этапе КЧС-2025. «Бавария» — фаворит матча, однако «Бока Хуниорс» может составить ей серьезную конкуренцию. Если аргентинцы смогут продолжить свою агрессивную игру и избежать ошибок, они могут создать сенсацию. Всё зависит от того, как команды будут действовать в ключевые моменты игры.

Статистика команд

Команда Матчи на турнире Победы Ничьи Поражения Рахунок останнього матчу Бавария 1 1 0 0 10:0 (Окленд Сити) Бока Хуниорс 1 0 1 0 2:2 (Бенфіка)

Что ждать?

Матч между «Баварией» и «Бока Хуниорс» обещает быть захватывающим и полным напряженной борьбы. Обе команды будут стремиться к победе, чтобы гарантировать себе выход в следующий раунд турнира. «Бавария» считается фаворитом, но «Бока Хуниорс» готова удивить. Будет интересно увидеть, как сложится этот матч.

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