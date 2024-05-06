Днепр-1 сыграет с Кривбассом, Верес примет Минай: расписание матчей УПЛ

В понедельник, 6 мая, состоятся два поединка в рамках 27 тура Украинской Премьер-лиги.

Днепр-1 сыграет с Кривбассом, а ровенский Верес будет принимать Минай. Криворожцы уверенно закрепились на 3 месте в турнирной таблице, а днепряне делят 4 строчку с ровенским Движением, однако у подопечных Юрия Максимова еще есть игра в запасе.

Также в прошлом туре ужгородцы впервые за долгое время смогли подняться с последней ступеньки в УПЛ, однако недавняя победа Металлиста 1925 г. над Ворсклой вновь вернула минайцев на 16 позицию. И матч против прямого соперника в борьбе за выживание, Вереса — чуть ли не последняя возможность подопечных Желько Любеновича спастись от вылета в Первую лигу.

Расписание матчей УПЛ на 6 мая

13:00 Днепр-1 — Кривбасс

18:00 Вереск — Минай

Накануне Александрия с дублем Михайленко сыграла вничью с Движением, Динамо сокрушило Колос, а Шахтер разгромно победил Черноморец.

Максимов подтвердил возможную отставку с Днепра-1

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