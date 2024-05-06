Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 6 мая

Украинские теннисисты в игровом расписании 6 мая

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Уси (Китай) | ATP Challenger 75 | хард

Квалификация. Финал

12:00* | Илья Марченко (Украина) — Хон Сон Чхан (Южная Корея, 8)

Прага (Чехия) | ATP Challenger 75 | грунт

Квалификация. Финал

13:00* | Алексей Крутых (Украина, 12) — Феликс Гилл (Великобритания, 5)

Маутхаузен (Австрия) | ATP Challenger 100 | грунт

Основная сетка. 1 круг

15:30* | Виталий Сачко (Украина) — Отто Виртанен (Финляндия, 4)

Рим (Италия) | WTA 1000 | грунт

Квалификация. 1 круг

17:00* | Юлия Стародубцева (Украина) — Нао Хибино (Япония, 9)

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* — время начала матчей ориентировочное

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