Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 6 мая

Украинские теннисисты в игровом расписании 6 мая
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Уси (Китай) | ATP Challenger 75 | хард
Квалификация. Финал
12:00* | Илья Марченко (Украина) — Хон Сон Чхан (Южная Корея, 8)
Прага (Чехия) | ATP Challenger 75 | грунт
Квалификация. Финал
13:00* | Алексей Крутых (Украина, 12) — Феликс Гилл (Великобритания, 5)
Маутхаузен (Австрия) | ATP Challenger 100 | грунт
Основная сетка. 1 круг
15:30* | Виталий Сачко (Украина) — Отто Виртанен (Финляндия, 4)
Рим (Италия) | WTA 1000 | грунт
Квалификация. 1 круг
17:00* | Юлия Стародубцева (Украина) — Нао Хибино (Япония, 9)
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* — время начала матчей ориентировочное