Юки Цунода: Мы вполне заслуженно заработали очки

Команда Visa RB заработала очки в обеих гонках уик-энда в Майами, благодаря чему увеличила отрыв от Haas в Кубке конструкторов, но если в предыдущие дни отличился Даниэль Риккардо, то в воскресенье уверенно выступил Юки Цунода, его напарник.

Юки Цунода (7-й): «Я очень доволен, команда отлично справилась! Прекрасная неделя, ведь мы заработали очки в обеих гонках. Можно сказать, мы ожидали, что в Майами сможем бороться за хороший результат, но важнее всего то, что мы его добились.

Команда действовала по заранее составленному плану, и мы не допустили ни единой ошибки. Я доволен тем, как пилотировал, хотя на старте действовал не лучшим образом. Но я перестроился, продолжал бороться, старался атаковать как можно более агрессивно – особенно на последнем отрезке дистанции, когда я фактически ехал в одиночестве и при этом проходил круги в таком же темпе, как соперники, которые были впереди меня.

Команда построила отличную машину, я это очень ценю. На базе в Фаэнце идёт невероятно упорная работа, и в итоге мы смогли заработать очки, что вполне заслуженно. С самого начала сезона мы быстро прогрессируем, и я с нетерпением жду следующих гонок.

Этап в Имоле для меня будет ещё одной домашней гонкой, и я надеюсь, что мы сможем сохранить этот ритм и покажем хороший результат на глазах итальянских болельщиков, но прежде всего постараемся порадовать всех людей, кто работает на базе команды. Все отлично справляются с делом, и мы, безусловно, продолжим атаковать!»

Даниэль Риккардо (15-й): «Перед Гран При у нас всегда оптимистичный настрой, но нам помешала вчерашняя неудачная квалификация, и, к сожалению, это предопределило сегодняшнюю гонку. Мы увязли в трафике, и нам просто не хватало темпа, чтобы пробиваться вперёд.

Когда мы ехали среди других машин, стараясь с ними бороться, то у нас были большие сложности с темпом по сравнению с тем, как мы провели вчерашний спринт, когда трасса передо мной была свободна. Полагаю, по сравнению с другими машинами наша VCARB 01 была настроена так, что нам не хватало скорости на прямых.

Я ничего не мог предпринять, поэтому застрял позади соперников. Однозначно, нам предстоит всё это проанализировать, хотя в целом понятно, что мы должны лучше проводить квалификации – так, как я это сделал в пятницу, и потом это мне помогло повторить успех в спринте.

Если говорить о позитивных моментах, то команда покидает Майами в хорошем настроении. В предыдущие дни я неплохо провёл квалификацию к спринту и сам спринт, а Юки заработал очки сегодня. Но также я искренне рад за Ландо Норриса – поздравляю его с победой, ведь хотя он мой соперник, но при этом мы с ним друзья. Я знаю, что он очень талантлив, и что его первая победа была лишь делом времени».

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