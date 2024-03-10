Юки Цунода считает нечестной стратегию Haas F1

Во время гонки в Джидде Кевин Магнуссен получил два десятисекундных штрафа – за контакт с Элбоном и за обгон Цуноды за пределами трассы. Опередив Юки, Кевин сбавил темп, что позволило его напарнику Нико Хюлкенбергу оторваться и в итоге заработать очко.

Цунода считает такую стратегию нечестной, хотя признаёт и свою ошибку.

Юки Цунода: «Неприятно видеть такую стратегию, но я и сам допустил ошибку, когда пропустил Кевина.

Он обогнал меня, выехав всеми четырьмя колесами за пределы трассы. Да, он получил 20-секундный штраф, но не вернул позицию, а просто ехал передо мной по трассе. Это нечестно, но я сам его пропустил.

Нам с самого начала не хватало скорости и сцепления с асфальтом. Я с трудом удерживал машину на трассе».

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