Шахтер планирует подписать основного вратаря клуба УПЛ



ФК Шахтер

Основной голкипер Колоса из Ковалевки Кирилл Фесюн стал трансферной целью донецкого Шахтера.

Об этом сообщил Михаил Спиваковский во время эфира на YouTube-канале «ТаТоТаке».

«Главным фаворитом в борьбе за Фесюна является Шахтер. Пока предложение донецкого клуба выглядит в размере 3 миллионов. Есть небольшая вероятность, что игрок перейдет в команду уже сейчас, где-то 5-10%. Летом, с очень большой вероятностью , это должно произойти» — сказал журналист.

21-летний голкипер стал игроком Колоса в 2021 году. В текущем сезоне отыграл 19 матчей, в которых пропустил 14 голов. Действующий контракт Фесюна рассчитан до 2026 года.

Накануне появилась информация, что Кирилл попал в сферу интересов нескольких европейских клубов.

Напомним, в 20 туре УПЛ клуб из Ковалевки уступил донецкому Шахтеру (2:3).

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