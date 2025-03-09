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Футбол

Реал объявил состав на матч с Райо Вальекано. Попал ли Лунин в стартовый состав?

Реал объявил состав на матч с Райо Вальекано. Попал ли Лунин в стартовый состав?

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    • "Реал" объявил состав на матч с "Райо Вальекано".

    Андрей Лунин выходит в основе "Реала".

    Заметим, что это четвёртый матч Ла Лиги, в котором Андрей Лунин защищает ворота "Реала". Ранее он стоял на матчах против "Вильярреала". "Барселоны" и "Осасуны".

    Ранее была информация, что Тибо Куртуа не попал в заявку на матч с "Райо Вальекано" из-за небольшого растяжения правой надколенной мышцы.

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    • До матча "Реал" занимает третье место в турнирной таблице с 54-мя очками. "Райо Вальекано" расположились на седьмом месте, набрав 36 баллов.

    Матч начнётся в 17:15 по киевскому времени.

    www.ua-football.com

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