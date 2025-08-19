Прогноз и где смотреть матч ЛЧ Ференцварош — Карабах

19 августа 2025 года на стадионе Групама Арена состоится важнейший поединок первого матча финального раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором венгерский «Ференцварош» примет азербайджанский «Карабах». Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Где смотреть

Начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. Трансляцию можно посмотреть на платформе MEGOGO.

Ференцварош: Состояние команды и путь к успеху

«Ференцварош» долгое время оставался одним из ведущих клубов Венгрии, но на некоторое время пережил спад. Возвращение на вершину началось после того, как команду возглавил Сергей Ребров, который успешно вывел клуб в групповой этап Лиги чемпионов. В прошлом сезоне клуб снова потерял первенство, но после прихода Робби Кина зимой, венгры вернули себе привычную позицию лидеров чемпионата. На данный момент команда уверенно смотрит в будущее и сосредоточена на борьбе в Лиге чемпионов. Успехи клуба на международной арене подтверждены победами над такими командами, как Ноа и Лудогорец, которых они обыграли в обеих встречах.

Карабах: Преодоление трудностей и стабильность в еврокубках

Клуб «Карабах» также имеет свою богатую историю, начиная с 90-х годов, когда они стали чемпионами страны. Однако клуб столкнулся с трудностями после переезда из Агдама в Баку, но в итоге сумел вернуть себе лидерство в Азербайджане, несмотря на один неудачный сезон, когда титул был завоеван «Нефтчи». В еврокубках команда показывает стабильно хорошие результаты, и хотя в последние годы были неудачи на стадии квалификации Лиги чемпионов, сейчас у «Карабаха» есть реальный шанс выйти в основной этап турнира. В предыдущих раундах отбора команда продемонстрировала отличные результаты, победив «Шелбурн» и «Шкению» с общими счетами 3:0 и 5:1 соответственно.

Статистика личных встреч

Команды уже встречались в квалификации Лиги чемпионов в 2022 году. Тогда «Ференцварош» одержал победу в Венгрии с результатом 3:1 после ничьей на выезде. В 2023 году стороны сыграли вничью в товарищеском матче с результатом 3:3.

Прогноз на матч

Букмекеры считают «Ференцварош» фаворитом этой встречи, так как они играют на своем поле. Коэффициент на победу венгров составляет 1,93, что указывает на высокие шансы на их успех. С учетом текущей формы и состава команды, они вполне могут одержать победу в первом матче финального раунда квалификации Лиги чемпионов.

