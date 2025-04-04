“Все 8 лет в одних трусах”: Эдерсон – о своем талисмане

Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон рассказал об одном из предрассудков, который он всегда соблюдает после переезда в Англию.

"У меня есть только одна традиция – играть каждый матч в одних трусах-боксерах. Весь сезон в одних трусах? Нет, все 8 лет в одних трусах", – цитирует Эдерсона Daily Mirror.

Напомним, что бразилец защищает ворота "горожан" после своего перехода из "Бенфики" в 2017 году за 40 млн евро. Он провел 364 поединка во всех соревнованиях, а в 155 матчах совсем не пропускал. Европейский этап карьеры футболист начал в "Риу Аве" в сезоне 2013/14.

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