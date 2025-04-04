Известно, сколько денег заработает Джошуа за бой с Джейком Полом

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Известный американский боксер и блогер Джейк Пол изъявил желание провести бой против Энтони Джошуа. Эдди Хирн намекнул, что британский боксер может принять этот бой, ведь он принесет ему огромные деньги.

«Когда ты понимаешь, что за бой с Полом ты получишь 100 миллионов фунтов стерлингов, очевидно, что любой человек с мозгами скажет: «О, хорошо, дай драться». Джейк Пол смотрит только на деньги. Ему нравятся деньги», – сказал Хирн.

Напомним, в ноябре 2024 года боксер-шоумен Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей – 80-72, 79-73, 79-73. Тайсон потерпел седьмое поражение на профи-ринге.

sport.ua