Цунода: Вряд ли мне нужно менять стиль пилотирования

Юки Цунода, который в этот уик-энд на своей домашней трассе дебютирует в качестве гонщика Red Bull Racing, уверен, что ему по силам справиться с машиной RB21 – несмотря на то, что она отличается необычными характеристиками управляемости.

Юки Цунода: «Это не только моя первая гонка за Red Bull Racing, но ещё важнее, что это мой домашний Гран При. По-моему, во всех смыслах это вообще лучшая из всех возможных ситуаций, и я испытываю настоящее воодушевление.

До этого я провёл несколько дней в Токио, и хотя они были очень насыщенными, но зато мне удалось уделить какое-то время друзьям, так что пока всё идёт отлично. Но перед тем, как отправиться в Японию, я на пару дней прилетел в Великобританию, где в том числе на базе команды поработал на симуляторе.

Прежде всего, надо сказать, что картина на виртуальной трассе не вполне соответствует тому, что гонщик испытывает за рулём реальной машины, но я пока особых сложностей в процессе пилотирования не почувствовал. Пока я получил первое представление об RB21 только на симуляторе, так что после первой тренировки посмотрим, придётся ли как-то корректировать настройки.

Но не думаю, что мне нужно будет менять стиль пилотирования. В конце концов, до сих пор в Racing Bulls у меня всё нормально получалось – если бы не это, я бы сейчас здесь не сидел в униформе с логотипом Red Bull Racing.

В общем, я намерен продолжить работать так, как работал до этого, и буду двигаться вперёд постепенно, шаг за за шагом. Впрочем, посмотрим – может быть, мне даже не придётся применять такой подход, если ощущения за рулём сразу будут достаточно комфортными.

Если сразу атаковать по-настоящему агрессивно – скажем, сильнее, чем на 95%, то ты начинаешь чувствовать, что передние и задние колёса машины начинают немного скользить. Это проявляется, когда ты начинаешь входить в поворот – тогда ты понимаешь, где находится предел возможного.

К счастью, прошлогодние тесты проходили в Абу-Даби, а там широкие зоны вылета, поэтому я сразу мог атаковать, зная, что трасса прощает какие-то ошибки. Но при этом мне было вполне комфортно за рулём RB20, хотя исторически для той машины были характерны явные проявления нестабильности.

На входе в повороты это однозначно чувствовалось, даже если я атаковал не на пределе. И всё-таки у меня не было трудностей в процессе пилотирования RB20, и сейчас, когда я работал на симуляторе, тоже не было ощущения, что всё это безумно сложно. По крайней мере, я уже понимаю, в каком направлении надо двигаться с самого начала, и похоже, что мы нашли неплохую основу, чтобы добиться нужного темпа».

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