Atlas Air – новый партнёр команды Aston Martin

Команда Aston Martin объявила о начале многолетнего партнерства с компанией Atlas Air – поставщиком услуг авиационной логистики. Atlas Air станет официальным логистическим партнером команды и поможет обеспечить транспортировку критически важных грузов на Гран При по всему миру.

Являясь крупнейшим в мире оператором грузовых самолетов 747, компания Atlas лидирует в предоставлении критически важных решений в области грузовых авиаперевозок для широкого круга клиентов. Это партнерство позволит команде использовать опыт Atlas в области логистики для оптимизации операционной деятельности.

Логотип Atlas появится на AMR25 и гоночных комбинезонах гонщиков и механиков.

Бен Фитцджеральд, операционный директор Aston Martin: «Мы рады приветствовать Atlas Air в качестве нашего официального партнера по логистике. Лидерство Atlas в области авиационной логистики и дальновидный подход идеально сочетаются с нашими основными ценностями – инновациями и совершенством».

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