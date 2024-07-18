Леклер: Мы вернёмся на прежний уровень

Шарль Леклер надеется, что его решение использовать “экстремальные” настройки на недавних этапах помогло Ferrari избавиться от раскачки машины…

Шарль Леклер: «До Монако мы прогрессировали очень быстро. Я не раз говорил, что за период с прошлогодней Монцы мы, вероятно, добились наибольшего прогресса из всех.

Затем мы отправились в Монреаль, где в гонке возникли проблемы с силовой установкой, что стоило нам хорошего результата, но переломным моментом стал этап в Барселоне, где мы серьёзно доработали машину, как вдруг появилась раскачка.

Я довольно экстремально менял настройки, чтобы найти способ обойти эти проблемы, за что и поплатился результатами, но мы многому научились. Уверен, этот опыт поможет в Венгрии. Важно было потратить как можно меньше гонок на решение этих проблем, но мы со многим разобрались. Надеюсь, в Венгрии и Спа мы вернёмся на прежний уровень и заработаем много очков, как и по ходу оставшихся гонок сезона.

Какое днище мы будем использовать в этот уик-энд? Не стану вдаваться в подробности, вы увидите это завтра. Мы хорошо выполнили свою домашнюю работу. Как я уже сказал, в последних гонках я пошел на крайние меры в настройках, думаю, мы многому научились, а неделя отдыха между гонками позволила нам сделать выводы и определиться с выбором на этот уик-энд.

Хунгароринг – не та трасса, где раскачка особенно заметна, но нам есть, с чем сравнивать. Мы поймём, правильное ли приняли решение, а уже уик-энд в Спа станет гораздо более серьёзным испытанием.

Пока я не представляю, какой окажется расстановка сил на этой неделе. Каждый уик-энд две-три лучшие команды разделяют две-три десятых. Но если мы всё оптимизируем, то нет причин, которые помешать вернуться к тому уровню, который мы видели в начале года.

Главное – чисто провести уик-энд, не впадая в крайности с настройками, чтобы я точно понимал, как поведёт себя машина в квалификации, а если в субботу всё получится, то в воскресенье мы сможем побороться за лидерство».

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