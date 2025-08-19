Норрис: Не хочу, чтобы всё стало слишком фальшивым

Весьма радикальные реформы технического регламента, к которым готовится Формула 1, тревожат гонщиков, и мнения некоторых из них мы уже приводили.

Настороженно относится к грядущим переменам и Ландо Норрис, опасаясь, что Формула 1 может утратить часть своих традиций и стать излишне искусственной.

Британский гонщик McLaren ожидает, что разница в результатах увеличится, но не вполне уверен в том, как изменится характер борьбы на трассе.

«Поскольку Формула 1 – вершина автоспорта в плане скорости и всего остального, то вряд ли можно что-то заметно улучшить по сравнению с этим сезоном и несколькими предыдущими годами, – цитирует Ландо RacingNews365. – В следующем году отрывы увеличатся, хотя это не означает, что гонки станут хуже. Думаю, в регламент заложено немало моментов, которые могут сделать их только лучше.

Но я просто не хочу, чтобы применялись какие-то искусственные методы. Не хочу, чтобы всё становилось слишком фальшивым, слишком срежиссированным.

Скорости в поворотах станут ещё ниже, результаты на круге не будут столь впечатляющими, машины не будут казаться такими же быстрыми, потому что в конце прямых отрезков скорости снизятся. Вряд ли гонки будут проходить так же весело и станут какими-то особенными.

По-прежнему остаются какие-то моменты, связанные с тем, что я хочу получать от машины – хочется, чтобы и она, и батарея, и остальные системы работали более эффективно. Но может получиться, что всё станет более «обычным».

Всех ждут новые испытания, и мы должны быть к этому готовы. Но порой это и делает Формулу 1 столь захватывающей – всех ожидает новый старт, и в том числе наша команда в предвкушение этого.

Мы, гонщики, просто хотим, чтобы машины можно было нормально пилотировать. Если честно, мне не нравится вся эта ерунда, связанная с системами DRS – я просто хочу гоняться, переключая передачи. Вот и всё, и уже это доставляет мне удовольствие…»

