UA-Футбол представляет соперника донецкого Шахтера: Серветт

Сомнительно, что победа над “Серветтом” реабилитирует дончан за вылет из Лиги Европы (все же это другая весовая категория по сравнению с ЛК), но играть нужно. Что подготовили швейцарцы?

“Шахтер” находится в том положении, когда жизненно необходимо показать всем, что поражение “Панатинаикоса” — это недоразумение. Безусловно, можно заявить, что мы были вынуждены действовать в меньшинстве, все равно имели возможности для того, чтобы выпутаться, а серия пенальти — это несчастный случай. Но скажите — от этого становится легче на душе?

Только победы затянут рубцы, поэтому важно увидеть реакцию с “Серветтом”. Что подготовили швейцарцы и способны ли они сопротивляться? Предлагаем разобраться.

Общая история

“Серветт” входит в список самых титулованных клубов Швейцарии (28 “чашек”), хотя в последний раз почувствовал вкус чемпионства еще в 1999-м. Да и в целом безтрофейная засуха длилась чрезвычайно долго — в 2024-м “гранатовые” наконец взяли кубок страны (выдержали испытание серией пенальти в борьбе с “Лугано”) и таким образом хоть чем-то порадовали фанатов.

А так — это действительно один из самых именитых представителей Суперлиги. Куча наград довоенного и межвоенного периода, тренерство знаменитого Карла Раппана, который был тактическим гением и “вывел” легендарный “замок Раппана”, заметный прогресс в 1960-х-1980-х годах — это никуда не делось.

Женевцы не научились жить в условиях современности — переоценили свои возможности, стремились навязать борьбу “Базелю” и “Грассхопперу”, поэтому в нулевых, утопая в кредитах, были вынуждены признать себя банкротами. Причем здесь не следует удивляться — коррупционные скандалы, безумные займы, последующая потеря лицензий и судебные разборки стали привычной повседневностью тогдашней Суперлиги и “подкосили” не один претензионный коллектив.

“Серветту” трудно конкурировать, но с ним нужно считаться. Все же это команда с гигантским опытом на международной арене (дебютировала еще в Кубке европейских чемпионов 1955/56, правда, мгновенно отлетела от мадридского “Реала”). К весомым успехам запишем четвертьфиналы Кубка обладателей кубков — в 1966/67 и 1978/79, — а из нового можно вспомнить присутствие на групповом этапе Лиги Европы 2023/24, проход “Лудогорца” в плей-офф ЛК и вылет от “Виктории” Пльзень.

Чтобы у вас не было сомнений, что швейцарцы являются знаковыми, просто перечислим связанных с ними личностей: это — Люсьен Фавр, Денис Закария, Александр Фрай, Кевин Мбабу, Кристиан Карамбе, Гаэль Клиши, Филипп Сандерос, Сонни Андерсон и другие.

История противостояний с “Шахтером”

Для кого-то это может оказаться новостью, но “Шахтер” уже встречался с “Серветтом” — в Кубке обладателей кубков 1983/84.

“Горняки” разгромили датский Б-1901 (9:3), а во втором раунде соревнования испытали на прочность “гранатовых”. В октябре 1983-го единственный мяч забил Виктор Грачев (85 минута); в Женеве мы тоже полностью контролировали ход встречи (2:1) — дубль отгрузил Алексей Варнавский, ответил организовал Жан-Поль Бриггер.

В четвертьфинале “оранжево-черные” дали бой “Порту”, но не дотянули (3:4).

Современное состояние

а) тренер

“Гранатовые” ужасно открыли текущую кампанию — уступили “Янг Бойз” (1:3), “Санкт-Галлену” (1:4), также были вынуждены спасаться против “Грассхоппера” (1:1). Неудивительным стал и очередной вылет из Лиги чемпионов и Лиги Европы — сначала коллектив не справился с “Викторией” Пльзень (2:3), затем упал на пол от нескольких размашистых пощечин, нанесенных нидерландским “Утрехтом” (2:5).

Болельщики уверены, что их кумиров осудили в Чехии, но сейчас это не имеет особого значения. Менеджмент клуба был вынужден экстренно реагировать — убрал Томаса Хеберли, который по результатам розыгрыша 2024/25 обеспечил вторую строчку Суперлиги, дал шанс поуправлять “вечному” ассистенту Бояну Димичу и 11 августа объявил о назначении Жослена Гурвеннека.

53-летний Гурвеннек построил неплохую игровую карьеру, является финалистом Кубка УЕФА-1999 в составе марсельского “Олимпика”, сегодня достаточно хорошо держится на тренерском поприще. В 2014-м взял Кубок Франции во главе с “Генгамом” (2:0), в 2019-м дошел с бретонцами до решающей стадии Кубка французской лиги, однако в серии послематчевых пенальти спасовал перед “Страсбуром” (0:0; 1:4).

Еще один успех, — в 2021-м, — связан с “Лиллем”. Жослен продолжил дело Кристофа Галтье и в битве за Суперкубок страны разобрался с Маурисио Почеттино (1:0; единственный гол забил Шека).

С конца ноября 2023-го по март 2024-го тренер работал с “Нантом”, впрочем, здесь он сильно обжегся — в 15 матчах одержал 4 победы, 1 ничью и сразу 10 поражений. С тех пор находился на свободных хлебах, а сейчас имеет шанс подправить немного испорченную карьеру.

Любит схему 4-2-3-1, но пока эта информация лишена смысла — француз только знакомится с раздевалкой, должен вернуть ей баланс, а первые штрихи, сделанные у руля, продемонстрировали, что серебряный призер 2024/25 еще не чувствует почву под ногами. А чего вы ожидали? Предсезонная подготовка проходила с одним специалистом, далее — нарастающий кризис, а сейчас — новое лицо.

Гурвеннек обладает каким-то имиджем, но нашу сторону это не должно обходить — перед “горняками” предстанет легкая добыча. Если Туран упустит момент (во что мы не верим), то его никто не поймет.

б) команда

Фан-сообщество считало Хеберли эксцентричным авантюристом, который поставил “суицидальный футбол с неумением делать замены”. В прошлом году “Серветт” быстро попрощался с Лигой конференций (путь перешел “Челси”), от этого не расстроился, сконцентрировался на домашнем первенстве и со своим напористым стилем зацепился за вторую строчку.

В нынешних условиях, когда пришлось бороться за путевку в Лигу чемпионов, методология Томаса себя не оправдала. От Гурвеннека ждут свежего глотка воздуха, рассчитывают на исправление ошибок, но, как нам кажется, это лишь одна сторона медали, активно проталкиваемая правлением клуба.

Ведь нужно сделать акцент и на провальной трансферной кампании. Женевцы продали японского правого защитника Кейго Цунемото (1,9 млн евро, в Базель), свободными агентами ушли левый вингер Дерек Кутеса, центральный нападающий Усман Мамаду-Симбаколи и правый защитник Мусса Диалло. Это кадры либо опытные, либо ранее приближенные к стартовой обойме — их вдруг не стало и общая конструкция рассыпалась.

Кто есть взамен? Форвард Флориан Файе (500 тысяч евро, из «Осера»), левый фулбек Лилиан Нйох (50 тысяч евро, из “Салернитаны”), остальные — взяты бесплатно или повышены из молодежки. Если честно, усиление противоречивое — тот же Файе оказался неконкурентоспособным на уровне Лиги 1 (2 гола в 27 поединках 2024/25).

Цифры не очень хорошие, хотя с “Грассхоппером” уроженец Парижа отдал спасительный ассист; да и до этого, в Лиге 2 зафиксирована лучшая статистика — 31+10 в 121 встрече. Это релевантно? Нет, не очень, но подозреваем, что в Швейцарии картина улучшится.

"Серветт" разобран, неуравновешен, пока учится действовать с новыми фамилиями, которые на бумаге должны быть супермотивированными, но, как показывает практика, находятся под стрессом. Накануне приема “Шахтера” мы увидели разнос “Дардании” Лозанна (5:0), однако, чтобы вы осознали, по другую сторону баррикад выступил представитель пятого дивизиона. Это не достижение.

Итог

“Гранатовые” выглядят той самой “сладкой булочкой” для “Шахтера”. Неудачное начало сезона, срочная смена на тренерском мостике — все это дает основания утверждать о том, что у нас действительно больше шансов, чтобы остаться хотя бы в основном этапе Лиги конференций.

Арда Туран просто обязан отреагировать на досадный вылет из ЛЕ. Уверенная победа над “Серветтом” вряд ли полностью залечит рану, нанесенную “Панатинаикосом”, но позволит выдохнуть и сконцентрироваться на предстоящих выступлениях. Уже лучше так, чем отсутствие еврокубков вообще.

