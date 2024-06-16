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Футбол

Макдэвид побил рекорд Гретцки по голевым передачам за один розыгрыш Кубка Стэнли

Макдэвид побил рекорд Гретцки по голевым передачам за один розыгрыш Кубка Стэнли

Коннор Макдэвид. Фото USA Today Sports

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид установил новый рекорд по количеству голевых передач за один розыгрыш Кубка Стэнли.

Канадец набрал 4 (1+3) очка в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ с «Флоридой» (8:1).

Теперь на счету форварда 38 (6+32) очков. По количеству передач он обошел Уэйна Гретцки, на счету которого 31 голевой пас в сезоне-1987/88.

Рекорд по количеству очков за один розыгрыш Кубка Стэнли принадлежит также Гретцки — 47 (17+30) очков в сезоне-1984/85.

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